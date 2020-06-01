APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.287.919
|% 10,00
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|IDGYO
|4,85
|7.628.431
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4447
|8,4870
|% 0,58
|Frank
|7,0647
|7,1072
|% 0,03
|Riyal
|1,8119
|1,8210
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|4,59
|Altın Gr.
|380
|380
|0,42
|Cumhuriyet
|2.461
|2.499
|25,20
|Tam
|2.533
|2.571
|21,80
|Yarım
|1.236
|1.259
|18,40
|Çeyrek
|618
|628
|6,50
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,25
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,04
|B. Petrol
|37,26
|37,26
|-0,58
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem