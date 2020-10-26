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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2020 14:18
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.30/09/2020 SORUMLULUK BEYANI
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:   26/10/2020
KARAR SAYISI :   2020/25
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
Şirketimizce hazırlanan ve ara bağımsız denetime  tabi tutulmayan 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait,Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri: II-14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan finansal durum tablosu ,kapsamlı gelir tablosu,nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (‘Finansal Raporlar') SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
a) Tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca  finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işin gelişimi ve performansını , şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
bilgilerinize sunar,yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
 
 
 
Erhan KURDOĞLU                            Ö.Faruk IŞIK                                         Mehmet GERZ                       
                                                          
Yönetim Kurulu Başkanı                      Finansal Raporlamadan Sorumlu             Genel Müdür                                                                            Yön.Krl.Üyesi                                          Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883728


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