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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

16.08.2021 18:36



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                             ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.30/06/2021 SORUMLULUK BEYANI
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:  13  / 08  /2021
KARAR SAYISI : 2021/ 25
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
      Şirketimizce hazırlanan ve ara bağımsız denetime  tabi tutulan 01.01.2021-30.06.2021
      dönemine ait,Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri: II-14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal
      Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye   
      Finansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu
      olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan finansal durum tablosu ,kapsamlı gelir
      tablosu,nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (‘Finansal Raporlar') SPK düzenlemeleri   
     doğrultusunda
 
     a)  Tarafımızca incelendiğini,
 
     b)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
     c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın
      Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca  finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işin gelişimi ve performansını , şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
bilgilerinize sunar,yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
 
 
 
Tuncer KÖKLÜ                                         Mehmet GERZ                       Niyazi TAKMAZ
Yön.Krl.Üyesi                                           Genel Müdür                          Müdür
                                                                   Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958408


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