***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
21.10.2022 18:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2022
Karar Sayısı
34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.30/09/2022 SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073345
BIST
17:593.937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 35,72
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
17:5918,5922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0146
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:5918,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:59980,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,98
|Açılış
|: 980,25
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:59
|NTHOL
|12,98
|226.140.212
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|566.674.662
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|177.775.249
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.954.056
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|242.141.779
|% 10,00
|
|ETILR
|8,76
|88.077.064
|% -5,60
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,92
|116.019.812
|% -4,43
|
|ATSYH
|123,00
|3.631.435
|% -3,76
|
|HKTM
|70,20
|59.664.314
|% -3,57
|
|THYAO
|97,95
|5.532.261.262
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.450.900.155
|% 2,04
|
|TUPRS
|379,60
|3.179.998.737
|% 3,10
|
|SASA
|92,90
|3.087.923.574
|% 8,97
|
|EKGYO
|4,63
|3.073.857.490
|% 2,89
|
|EKGYO
|4,63
|3.073.857.490
|% 2,89
|
|TSKB
|2,89
|1.105.182.985
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,96
|711.388.661
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,49
|2.634.622.531
|% -2,06
|
|VAKBN
|8,88
|1.807.478.573
|% 0,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5768
|18,5911
|% -0,08
|
|Euro
|18,2153
|18,2295
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,6975
|20,8013
|% -0,63
|
|Frank
|18,4177
|18,5286
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|11,37
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,22
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.661
|6.777
|68,00
|
|Yarım
|3.246
|3.313
|33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.656
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,10
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|0,46
|