***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
03.06.2020 21:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848922
BIST
12:26109.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 325,93
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:266,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0383
|Açılış
|: 6,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:267,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:26371,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,40
|Açılış
|: 371,35
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|203.932.436
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.020.423
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.567.371
|% -9,95
|
|THYAO
|12,63
|569.836.218
|% 0,80
|
|PETKM
|3,76
|486.406.290
|% 2,45
|
|GARAN
|8,20
|436.691.484
|% -0,24
|
|ASELS
|31,42
|267.852.186
|% -1,07
|
|GSRAY
|3,49
|239.856.571
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,64
|217.920.947
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|486.406.290
|% 2,45
|
|TSKB
|1,16
|116.172.899
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,33
|119.755.843
|% 3,91
|
|MNDRS
|2,55
|203.932.436
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4434
|8,4858
|% -0,06
|
|Frank
|7,0185
|7,0608
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7970
|1,8060
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,15
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,49
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,80
|
|Tam
|2.483
|2.514
|17,30
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,40
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,29
|39,29
|-0,50
|