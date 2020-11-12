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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

12.11.2020 19:39
GÜNCEL HABERLER



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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Açıklamalar

AED Ata Portföy Birinci Değişken Fon Tasarruf Sahipleri Duyuru Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888292


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IZTAR 9,13 7.195.806 % 10,00  
BFREN 1.145,80 137.067.201 % 9,99  
BMELK 17,85 4.607.309 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6951 7,6998 % -1,21  
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Riyal 2,0464 2,0566 % -1,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 14,39  
Altın Gr. 464 464 -2,67  
Cumhuriyet 3.102 3.149 -51,00  
Tam 3.085 3.165 -52,38  
Yarım 1.491 1.531 -25,34  
Çeyrek 748 766 -12,66  
Gümüş.Ons 24,32 24,35 0,11  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,05  
B. Petrol 44,01 44,01 0,22  
Seans Raporu 18:05
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