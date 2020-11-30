***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
30.11.2020 08:31
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/11/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf sahiplerine duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890417
BIST
09:551.314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -14,30
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.314
En Düşük
1.314
09:557,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
09:559,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0428
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
09:55446,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,00
|Açılış
|: 446,77
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TCELL
|15,72
|454.118.240
|% 1,56
|
|RYSAS
|10,04
|171.199.914
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 0,00
|
|ADESE
|3,02
|27.139.889
|% 0,00
|
|BERA
|12,14
|61.699.911
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,40
|3.570.717
|% -6,25
|
|HATEK
|13,46
|10.751.727
|% 0,00
|
|FENER
|34,94
|577.311.515
|% 0,00
|
|MGROS
|40,94
|97.726.693
|% 0,00
|
|MERKO
|12,31
|115.965.731
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 0,00
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8427
|7,8491
|% 0,45
|
|Euro
|9,3833
|9,3958
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,4351
|10,4874
|% 0,75
|
|Frank
|8,6493
|8,7014
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0842
|2,0947
|% 0,34
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-13,16
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,17
|47,17
|-1,08
|