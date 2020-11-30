***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
30.11.2020 08:31
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/11/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf sahiplerine duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890418
BIST
10:041.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,17
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.316
En Düşük
1.309
10:047,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:049,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:04447,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,83
|Açılış
|: 447,82
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:02
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|10.970.469
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,70
|565.021
|% 9,87
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|FRIGO
|24,36
|7.037
|% -9,71
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|TSKB
|2,25
|5.015.198
|% -6,64
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 0,00
|
|ULUUN
|11,82
|80.824.644
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,18
|57.767.111
|% 0,00
|
|FONET
|11,34
|15.363.741
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|13.267.215
|% -1,96
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,18
|57.767.111
|% 0,00
|
|ULUUN
|11,82
|80.824.644
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,15
|8.649.031
|% -0,92
|
|TEKTU
|2,00
|5.737.690
|% 0,50
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8220
|7,8301
|% 0,21
|
|Euro
|9,3584
|9,3705
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4106
|10,4628
|% 0,51
|
|Frank
|8,6294
|8,6813
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0801
|2,0906
|% 0,14
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-11,41
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,26
|47,26
|-0,99
|