***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
10.02.2021 12:02
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu Tasarruf sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908848
BIST
14:551.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.542
14:557,0633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:558,5625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:55417,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,54
|Açılış
|: 417,78
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ERBOS
|66,55
|22.987.432
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.726.629
|% -9,59
|
|KOZAL
|138,20
|1.826.538.845
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,62
|1.315.793.112
|% 0,77
|
|PETKM
|5,17
|723.363.334
|% -2,27
|
|KRDMD
|7,11
|690.272.297
|% 1,28
|
|GARAN
|10,15
|655.425.335
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,62
|1.315.793.112
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,75
|630.346.606
|% 3,38
|
|PETKM
|5,17
|723.363.334
|% -2,27
|
|DOHOL
|3,49
|391.454.199
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,93
|313.262.550
|% -1,01
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0564
|7,0633
|% -0,07
|
|Euro
|8,5543
|8,5625
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7314
|9,7802
|% -0,04
|
|Frank
|7,8867
|7,9342
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8748
|1,8842
|% -0,21
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-13,18
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-6,38
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|61,45
|61,45
|0,23
|