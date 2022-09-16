***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
16.09.2022 17:16
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063590
BIST
17:023.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 21,10
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:0218,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:0218,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
17:02979,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,41
|Açılış
|: 979,36
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:00
|GLBMD
|13,09
|27.272.599
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.306.959
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.175.941
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|16.779.120
|% 9,95
|
|NTHOL
|10,73
|21.502.512
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|76.314.841
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.679.239.067
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|58.095.861
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,34
|6.204.350.481
|% -3,44
|
|ISCTR
|8,87
|5.671.721.376
|% -3,17
|
|YKBNK
|7,32
|5.232.106.879
|% 3,39
|
|ASELS
|34,38
|5.225.984.060
|% 1,54
|
|GARAN
|22,10
|4.242.374.898
|% -7,76
|
|YKBNK
|7,32
|5.232.106.879
|% 3,39
|
|ISCTR
|8,87
|5.671.721.376
|% -3,17
|
|EKGYO
|4,37
|2.689.072.776
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,34
|6.204.350.481
|% -3,44
|
|HALKB
|9,94
|2.679.239.067
|% -9,96
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2828
|18,2909
|% 0,14
|
|Euro
|18,2813
|18,2954
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,7739
|20,8781
|% -0,55
|
|Frank
|18,9029
|19,0168
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8514
|4,8757
|% 0,05
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,55
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-73,00
|
|Tam
|6.651
|6.718
|6,00
|
|Yarım
|3.241
|3.284
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|0,41
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 105, 167 adet işlem
-
17:15OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 105, 167 adet işlem
-
17:14CANTE
Yüzde 8.40 oranında artışla 84.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 530 adet işlem
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 16 artarak (% 0.34 ) 3, 001
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKGYO, EMNIS, GLBMD, OZRDN, MERKO, IZFAS, ALMAD