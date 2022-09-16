***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
16.09.2022 17:17
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063596
BIST
17:123.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 23,18
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:1218,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:1218,2879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
17:12981,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,98
|Açılış
|: 981,93
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
982,39
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GLBMD
|13,09
|32.770.870
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.310.760
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.189.037
|% 9,97
|
|ORCAY
|27,38
|127.146.094
|% 9,96
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|NTHOL
|10,73
|61.260.132
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|76.504.438
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.682.674.898
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|58.470.647
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,42
|6.507.139.627
|% -2,82
|
|ISCTR
|8,89
|5.794.940.783
|% -2,95
|
|ASELS
|34,52
|5.359.540.910
|% 1,95
|
|YKBNK
|7,29
|5.346.016.367
|% 2,97
|
|GARAN
|22,14
|4.337.890.600
|% -7,60
|
|YKBNK
|7,29
|5.346.016.367
|% 2,97
|
|ISCTR
|8,89
|5.794.940.783
|% -2,95
|
|EKGYO
|4,37
|2.692.284.079
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,42
|6.507.139.627
|% -2,82
|
|HALKB
|9,94
|2.682.674.898
|% -9,96
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2832
|18,2907
|% 0,14
|
|Euro
|18,2777
|18,2879
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,7915
|20,8957
|% -0,47
|
|Frank
|18,9114
|19,0254
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8509
|4,8752
|% 0,04
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,55
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-73,00
|
|Tam
|6.651
|6.718
|6,00
|
|Yarım
|3.241
|3.284
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|0,41
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27TAVHL
Yüzde 5.39 oranında artışla 74.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 942, 019 adet işlem
-
17:25ALBRK
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 853, 251 adet işlem
-
17:24MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 643, 782 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 22 artarak (% 0.96 ) 3, 688
-
17:23
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLBMD, IZFAS