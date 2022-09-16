***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
16.09.2022 17:17
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063599
BIST
17:123.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 24,28
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:1218,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:1218,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
17:12983,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,59
|Açılış
|: 983,53
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
983,62
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GLBMD
|13,09
|33.968.134
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.310.760
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.189.037
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|16.836.174
|% 9,95
|
|VAKBN
|10,39
|76.516.022
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.682.943.278
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|58.488.359
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|7.972.510
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,42
|6.543.208.457
|% -2,82
|
|ISCTR
|8,91
|5.806.972.033
|% -2,73
|
|YKBNK
|7,35
|5.382.451.804
|% 3,81
|
|ASELS
|34,52
|5.376.750.233
|% 1,95
|
|GARAN
|22,18
|4.347.323.825
|% -7,43
|
|YKBNK
|7,35
|5.382.451.804
|% 3,81
|
|ISCTR
|8,91
|5.806.972.033
|% -2,73
|
|EKGYO
|4,37
|2.692.304.342
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,42
|6.543.208.457
|% -2,82
|
|HALKB
|9,94
|2.682.943.278
|% -9,96
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2815
|18,2914
|% 0,14
|
|Euro
|18,2859
|18,3041
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8095
|20,9138
|% -0,38
|
|Frank
|18,9345
|19,0486
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8510
|4,8753
|% 0,04
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|11,24
|
|Altın Gr.
|983
|984
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.684
|6.752
|40,00
|
|Yarım
|3.257
|3.300
|19,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,09
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|1,05
|
Seans Raporu
17:12
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17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, YKBNK
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17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 35 artarak (% 0.71 ) 3, 012
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17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, EKGYO, GLBMD, MERKO, OZRDN, ALMAD, EMNIS
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17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, SKBNK, HKTM, VAKBN, ATSYH, HALKB, ISGYO
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17:28
OYYAT, DARDL, KLMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında