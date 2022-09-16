***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
16.09.2022 17:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063616
BIST
17:063.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 21,75
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:0618,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:0618,2805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
17:06980,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,68
|Açılış
|: 980,62
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,81
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:06
|GLBMD
|13,09
|29.561.856
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.310.760
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.189.037
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|16.799.460
|% 9,95
|
|NTHOL
|10,73
|22.603.668
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|76.441.391
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.679.701.526
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|58.367.279
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,53
|6.360.273.067
|% -1,96
|
|ISCTR
|8,93
|5.732.254.304
|% -2,51
|
|YKBNK
|7,34
|5.293.278.225
|% 3,67
|
|ASELS
|34,66
|5.287.395.599
|% 2,36
|
|GARAN
|22,26
|4.280.809.274
|% -7,10
|
|YKBNK
|7,34
|5.293.278.225
|% 3,67
|
|ISCTR
|8,93
|5.732.254.304
|% -2,51
|
|EKGYO
|4,37
|2.690.577.764
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,53
|6.360.273.067
|% -1,96
|
|HALKB
|9,94
|2.679.701.526
|% -9,96
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2764
|18,2915
|% 0,14
|
|Euro
|18,2636
|18,2805
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,7903
|20,8946
|% -0,47
|
|Frank
|18,9235
|19,0375
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8518
|4,8762
|% 0,06
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,55
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-73,00
|
|Tam
|6.651
|6.718
|6,00
|
|Yarım
|3.241
|3.284
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|0,41
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21AVGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 003, 298 adet işlem
-
17:20ASUZU
Yüzde 4.63 oranında artışla 257.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 455, 847 adet işlem
-
17:19MOBTL
Yüzde 7.20 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 582, 756 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 3, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 59, 368.00 milyon TL de
-
17:18ULUFA
Yüzde 8.22 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 663, 091 adet işlem