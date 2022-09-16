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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

16.09.2022 17:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063629


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GLBMD 13,09 35.231.384 % 10,00  
IZFAS 3,63 15.321.995 % 10,00  
ALMAD 3,53 23.442.607 % 9,97  
VERTU 30,04 140.682.050 % 9,96  
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Riyal 4,8512 4,8755 % 0,05  
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17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 12,48  
Altın Gr. 987 987 8,72  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.695 6.773 61,00  
Yarım 3.262 3.311 30,00  
Çeyrek 1.636 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,41 19,43 0,24  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 0,17  
B. Petrol 91,66 91,66 0,80  
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