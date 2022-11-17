***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
17.11.2022 14:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ata Portföy Üçüncü Serbest Fon Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080866
BIST
16:544.535
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -133,68
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:5418,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
16:5419,2125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1205
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
16:541.052,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.052,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.051,62
BIST En Aktif Hisseler16:54
|MEGAP
|6,49
|70.763.804
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.763.804
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|134.198.551
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.117.791
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.319.655
|% 9,98
|
|ELITE
|46,62
|55.084.433
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.012.045
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.670.696
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.317.141.358
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|207.593.873
|% -9,98
|
|THYAO
|107,80
|10.455.688.146
|% 3,06
|
|EREGL
|37,14
|6.404.684.645
|% 0,27
|
|ASELS
|41,00
|5.601.954.149
|% 2,91
|
|KONTR
|194,10
|4.441.614.690
|% -9,97
|
|KOZAL
|265,90
|3.160.102.878
|% 8,49
|
|EKGYO
|5,49
|1.872.210.904
|% -0,72
|
|ALBRK
|3,15
|1.042.759.991
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,45
|3.124.435.293
|% -8,16
|
|HALKB
|9,63
|2.913.617.757
|% -6,32
|
|ISCTR
|9,47
|2.738.639.756
|% -4,54
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6127
|18,6198
|% 0,16
|
|Euro
|19,2014
|19,2125
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,8575
|21,9672
|% -1,04
|
|Frank
|19,4817
|19,5990
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,17
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-15,71
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|7.035
|7.142
|-62,00
|
|Tam
|7.016
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.407
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,91
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,25
|
|B. Petrol
|91,64
|91,64
|-1,22
|
Seans Raporu
16:54
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17:09KMPUR
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 136.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 488, 540 adet işlem
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -140, 14 kaybederek (% -2.75 ) 4, 956
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17:08XU100
Endeks 4, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 76 altında . İşlem hacmi 94, 912.00 milyon TL de
-
17:07JANTS
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 135, 607 adet işlem
-
17:06JANTS
Yüzde -9.54 oranında düşüşle 137.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 134, 525 adet işlem