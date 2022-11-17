***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
17.11.2022 14:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080869
BIST
16:534.534
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -134,25
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:5318,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
16:5319,2125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1205
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
16:531.052,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,52
|Açılış
|: 1.052,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.051,62
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ISSEN
|73,70
|144.255.908
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.675.105
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.675.105
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|134.154.536
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.319.655
|% 9,98
|
|JANTS
|136,80
|760.546.423
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.670.696
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.001.733
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.316.280.889
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|75.466.052
|% -9,98
|
|THYAO
|107,70
|10.338.090.349
|% 2,96
|
|EREGL
|37,30
|6.335.556.969
|% 0,70
|
|ASELS
|41,02
|5.558.995.322
|% 2,96
|
|KONTR
|194,10
|4.437.458.232
|% -9,97
|
|VAKBN
|9,55
|3.064.801.182
|% -7,19
|
|EKGYO
|5,47
|1.846.906.928
|% -1,08
|
|ALBRK
|3,17
|1.038.765.545
|% 2,92
|
|VAKBN
|9,55
|3.064.801.182
|% -7,19
|
|HALKB
|9,78
|2.869.433.337
|% -4,86
|
|ISCTR
|9,47
|2.696.850.475
|% -4,54
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6127
|18,6198
|% 0,16
|
|Euro
|19,2014
|19,2125
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,8503
|21,9599
|% -1,07
|
|Frank
|19,4782
|19,5955
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9376
|4,9623
|% 0,16
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-17,99
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-8,27
|
|Cumhuriyet
|7.037
|7.143
|-61,00
|
|Tam
|6.999
|7.114
|-48,00
|
|Yarım
|3.399
|3.478
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,84
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,33
|
|B. Petrol
|91,55
|91,55
|-1,31
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -140, 14 kaybederek (% -2.75 ) 4, 956
-
17:08XU100
Endeks 4, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 76 altında . İşlem hacmi 94, 912.00 milyon TL de
-
17:07JANTS
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 135, 607 adet işlem
-
17:06JANTS
Yüzde -9.54 oranında düşüşle 137.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 134, 525 adet işlem
-
17:03XU100
Endeks 4, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 35 altında . İşlem hacmi 93, 659.00 milyon TL de