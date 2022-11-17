***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
17.11.2022 14:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ata Portföy Kısa vadeli Borçlanma Araçları Fonu Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080870
BIST
14:374.573
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -95,79
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:3718,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:3719,2854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0476
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2376
14:371.056,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.056,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:35
|MEGAP
|6,49
|67.798.835
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.798.835
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|130.931.888
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.636.645
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.958.855
|% 9,95
|
|DOGUB
|7,74
|21.682.286
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.204.609
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.266.772.663
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|879.799.753
|% -9,97
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|THYAO
|108,10
|8.458.529.692
|% 3,35
|
|EREGL
|37,68
|4.965.714.062
|% 1,73
|
|ASELS
|40,74
|3.781.832.567
|% 2,26
|
|KONTR
|198,80
|3.633.929.479
|% -7,79
|
|VAKBN
|9,62
|2.528.705.779
|% -6,51
|
|EKGYO
|5,54
|1.549.693.302
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,17
|859.945.224
|% 2,92
|
|VAKBN
|9,62
|2.528.705.779
|% -6,51
|
|HALKB
|9,82
|2.456.520.446
|% -4,47
|
|ISCTR
|9,56
|2.215.481.435
|% -3,63
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6180
|18,6201
|% 0,17
|
|Euro
|19,2570
|19,2671
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,9994
|22,1097
|% -0,40
|
|Frank
|19,5413
|19,6590
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% 0,19
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-10,13
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.021
|7.135
|-27,00
|
|Yarım
|3.409
|3.488
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,62
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|-0,97
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:49INVEO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 30.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 244, 378 adet işlem
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14:48XU100
Endeks 4, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 07 altında . İşlem hacmi 74, 836.00 milyon TL de
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14:48ERCB
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 135.90 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 291 adet işlem
-
14:47KMPUR
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 140.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 854 adet işlem
-
14:46YYLGD
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 317, 979 adet işlem