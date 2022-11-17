***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
17.11.2022 14:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ata Portföy Para Piyasası Fonu Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080871
BIST
17:244.532
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -136,52
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:2418,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:2419,2523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0807
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:241.052,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.052,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MEGAP
|6,49
|71.213.951
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.213.951
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|136.231.110
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.692.799
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.120.028
|% 9,99
|
|SILVR
|23,76
|17.300.515
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.758.569
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.330.821.485
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|209.075.048
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|343.275.642
|% -9,98
|
|THYAO
|107,10
|11.163.679.935
|% 2,39
|
|EREGL
|37,14
|6.844.823.943
|% 0,27
|
|ASELS
|41,12
|5.957.103.970
|% 3,21
|
|KONTR
|194,10
|4.450.964.875
|% -9,97
|
|KOZAL
|265,40
|3.526.566.477
|% 8,28
|
|EKGYO
|5,49
|2.010.412.442
|% -0,72
|
|ALBRK
|3,14
|1.102.852.476
|% 1,95
|
|VAKBN
|9,34
|3.326.739.220
|% -9,23
|
|YKBNK
|10,44
|3.386.542.354
|% -4,83
|
|HALKB
|9,48
|3.128.941.066
|% -7,78
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6165
|% 0,15
|
|Euro
|19,2383
|19,2523
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,8724
|21,9821
|% -0,97
|
|Frank
|19,4776
|19,5949
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,17
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-15,79
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-8,92
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|6.995
|7.111
|-51,00
|
|Yarım
|3.397
|3.477
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,47
|-0,35
|
|B. Petrol
|91,55
|91,55
|-1,31
|
Seans Raporu
17:24
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17:39VKFYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 109 adet işlem
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17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -141, 78 kaybederek (% -2.78 ) 4, 954
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17:38XU100
Endeks 4, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 84 altında . İşlem hacmi 102, 316.00 milyon TL de
-
17:38TSKB
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 697, 647 adet işlem
-
17:35KAREL
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 754 adet işlem