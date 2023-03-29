***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
29.03.2023 09:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AAS Fon İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128947
BIST
10:404.779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -32,37
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
10:4019,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3183
En Düşük
19,0959
10:4020,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0134
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,0101
En Düşük
20,6798
10:401.207,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,86
|Açılış
|: 1.207,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler10:38
|EKSUN
|71,50
|1.500.213
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|18.419.470
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|25.098.968
|% 9,98
|
|KRGYO
|12,72
|11.928.980
|% 9,94
|
|FLAP
|9,97
|64.646.074
|% 9,92
|
|SANEL
|14,23
|10.292.229
|% -9,99
|
|IHAAS
|156,20
|19.224.628
|% -9,97
|
|CANTE
|42,92
|90.394.467
|% -9,34
|
|EMKEL
|8,25
|16.547.847
|% -8,54
|
|YYLGD
|30,40
|30.308.990
|% -7,15
|
|AKFYE
|22,90
|1.730.558.294
|% 1,33
|
|ASTOR
|51,00
|1.371.167.900
|% -6,68
|
|THYAO
|118,10
|967.965.937
|% -1,09
|
|EREGL
|35,62
|448.871.198
|% -0,50
|
|KOZAL
|19,87
|390.640.478
|% -2,41
|
|AKFYE
|22,90
|1.730.558.294
|% 1,33
|
|EKGYO
|6,24
|233.048.592
|% -2,04
|
|ASTOR
|51,00
|1.371.167.900
|% -6,68
|
|ISCTR
|12,93
|335.675.996
|% -0,54
|
|ADESE
|1,43
|28.324.450
|% -3,38
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1128
|19,1475
|% 0,17
|
|Euro
|21,0150
|21,0250
|% 0,60
|
|Sterlin
|23,4978
|23,6156
|% -0,10
|
|Frank
|20,7058
|20,8306
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0781
|5,1036
|% 0,05
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-9,13
|
|Altın Gr.
|1.206
|1.206
|-7,28
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.162
|8.269
|-62,00
|
|Yarım
|4.001
|4.046
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.023
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,21
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,39
|