***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
12.04.2023 13:37
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136753
BIST
14:295.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 48,82
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:2919,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:2921,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0798
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:291.247,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.247,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:29
|KRGYO
|18,26
|14.553.342
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.076.034
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.719.097
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,74
|56.583.354
|% -8,04
|
|ONCSM
|113,20
|122.756.687
|% -5,67
|
|GESAN
|80,75
|1.041.170.931
|% -4,44
|
|AVHOL
|16,28
|45.190.536
|% -4,24
|
|YYAPI
|2,95
|110.173.385
|% -4,22
|
|THYAO
|135,20
|3.122.001.786
|% 1,65
|
|ASELS
|54,85
|1.687.724.851
|% 2,52
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|EREGL
|36,36
|1.494.427.283
|% 0,44
|
|SISE
|44,64
|1.218.915.268
|% 1,36
|
|ZOREN
|5,52
|677.455.771
|% 2,99
|
|EKGYO
|7,15
|856.517.866
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,24
|988.497.492
|% 0,74
|
|SKBNK
|2,58
|205.044.921
|% 0,78
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3115
|19,3157
|% 0,16
|
|Euro
|21,1011
|21,1070
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,8920
|24,0118
|% -0,06
|
|Frank
|21,3327
|21,4612
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1332
|5,1590
|% 0,09
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,60
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.567
|8.622
|5,00
|
|Yarım
|4.184
|4.219
|2,00
|
|Çeyrek
|2.092
|2.110
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,62
|0,07
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|-0,04
|