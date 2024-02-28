Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

28.02.2024 10:11
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname değişikliği duyuru metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252551


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:369.153
Değişim :  -0,29% |  -26,46
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.111 En Yüksek
9.185
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 17,27 36.533.657 % 10,00  
BRKVY 181,50 22.404.948 % 10,00  
EDATA 36,30 75.890.785 % 10,00  
PATEK 109,50 1.192.553.034 % 9,99  
LMKDC 26,06 30.718.199 % 9,96  
daha fazla
10:36 Alış Satış %  
Dolar 31,1748 31,1867 % 0,14  
Euro 33,7761 33,7835 % -0,07  
Sterlin 39,3167 39,5138 % -0,15  
Frank 35,2481 35,4604 % -0,06  
Riyal 8,2886 8,3302 % 0,12  
daha fazla
10:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,33 22,38 % 0,66  
Platin 882,38 887,74 % 0,66  
Paladyum 926,60 929,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,25 82,25 % 0,66  
Altın Ons 2.028,58 2.028,84 % 0,66  
Seans Raporu 10:36
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru