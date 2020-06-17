***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.06.2020 14:48
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851544
BIST
14:40110.942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 2,37
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:406,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:407,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:40378,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,80
|Açılış
|: 378,51
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|173.359.450
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|138.370.414
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.511.465
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|73.867.141
|% 9,94
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.020.165
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.133.305
|% -9,83
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|YGYO
|0,93
|29.359.048
|% -8,82
|
|ECILC
|6,42
|856.226.872
|% 5,25
|
|ASELS
|32,12
|502.786.634
|% -1,23
|
|GARAN
|8,15
|495.223.161
|% -0,73
|
|GUSGR
|4,39
|331.379.940
|% 3,54
|
|ODAS
|2,17
|315.292.550
|% 0,93
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,81
|150.740.066
|% 2,53
|
|ODAS
|2,17
|315.292.550
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,92
|272.486.421
|% -0,52
|
|ECILC
|6,42
|856.226.872
|% 5,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5832
|8,6263
|% -0,02
|
|Frank
|7,1864
|7,2297
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8198
|1,8290
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,03
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-3,00
|
|Tam
|2.529
|2.542
|-6,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-1,50
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,59
|
Seans Raporu
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