***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.06.2020 14:48
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851549
BIST
14:40110.936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -3,97
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:406,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:407,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:40378,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,71
|Açılış
|: 378,59
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|173.496.925
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|138.400.040
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.536.898
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|73.888.549
|% 9,94
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.197.271
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.160.695
|% -9,83
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|YGYO
|0,93
|29.359.048
|% -8,82
|
|ECILC
|6,40
|860.148.672
|% 4,92
|
|ASELS
|32,12
|505.360.616
|% -1,23
|
|GARAN
|8,15
|495.334.788
|% -0,73
|
|GUSGR
|4,39
|331.460.322
|% 3,54
|
|ODAS
|2,16
|315.356.163
|% 0,47
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|150.754.966
|% 3,80
|
|ODAS
|2,16
|315.356.163
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,92
|272.643.064
|% -0,52
|
|ECILC
|6,40
|860.148.672
|% 4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5818
|8,6249
|% -0,03
|
|Frank
|7,1876
|7,2309
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-8,55
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.477
|-4,10
|
|Tam
|2.528
|2.541
|-8,00
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,00
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,51
|
Seans Raporu
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14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 27 kaybederek (% -0.20 ) 127, 731
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14:52XU100
Endeks 110, 992 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 065.00 milyon TL de
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14:51DAGI
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 935 adet işlem
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14:49ECILC
Yüzde 5.25 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 118, 739 adet işlem
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14:48BALAT
Yüzde 4.09 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 145 adet işlem