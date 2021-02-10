***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.02.2021 12:02
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908850
BIST
14:561.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.542
14:567,0631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:568,5620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:56417,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,57
|Açılış
|: 417,78
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ERBOS
|66,55
|23.036.080
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.882.663
|% -9,59
|
|KOZAL
|138,10
|1.840.143.559
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,63
|1.316.410.109
|% 1,15
|
|PETKM
|5,17
|724.419.779
|% -2,27
|
|KRDMD
|7,10
|690.509.659
|% 1,14
|
|GARAN
|10,16
|656.501.244
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,63
|1.316.410.109
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,75
|635.022.155
|% 3,38
|
|PETKM
|5,17
|724.419.779
|% -2,27
|
|DOHOL
|3,49
|393.875.327
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,94
|313.576.506
|% -0,68
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0584
|7,0631
|% -0,08
|
|Euro
|8,5556
|8,5620
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,7327
|9,7815
|% -0,03
|
|Frank
|7,8858
|7,9333
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8748
|1,8842
|% -0,21
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|6,80
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-18,63
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-9,02
|
|Çeyrek
|670
|685
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|0,29
|