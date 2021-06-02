***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.06.2021 14:58
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939596
BIST
17:161.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:168,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0987
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:1610,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1106
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:16527,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,51
|Açılış
|: 527,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.794.545
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.315.737
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.610.349
|% -10,00
|
|DARDL
|18,93
|28.235.250
|% -9,77
|
|METUR
|25,18
|37.231.773
|% -8,77
|
|IZFAS
|6,70
|15.846.172
|% -8,59
|
|OYAYO
|8,12
|13.290.466
|% -8,46
|
|SASA
|35,94
|1.572.677.122
|% 6,02
|
|THYAO
|13,65
|1.343.046.535
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.192.641.269
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|797.173.016
|% 3,05
|
|TUPRS
|101,60
|759.927.519
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,21
|618.539.248
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|354.643.489
|% 3,85
|
|GARAN
|8,06
|1.192.641.269
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|797.173.016
|% 3,05
|
|TSKB
|1,37
|141.089.817
|% 0,74
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6154
|8,6177
|% 1,16
|
|Euro
|10,5149
|10,5193
|% 1,06
|
|Sterlin
|12,1431
|12,2040
|% 1,04
|
|Frank
|9,5222
|9,5796
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2853
|2,2967
|% 0,91
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|3,97
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|43,58
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|21,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,08
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|0,32
|