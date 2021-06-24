***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.06.2021 10:45
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943919
BIST
11:111.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.411
En Düşük
1.405
11:118,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
11:1110,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0638
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3744
En Düşük
10,3104
11:11495,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,52
|Açılış
|: 495,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,05
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TKURU
|203,70
|6.036.786
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.256.117
|% 9,96
|
|CEOEM
|16,47
|55.937.739
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,05
|12.753.027
|% 9,93
|
|YESIL
|2,39
|32.487.055
|% 9,63
|
|FLAP
|2,61
|13.058.250
|% -4,04
|
|KRGYO
|5,70
|4.639.959
|% -3,72
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|SEKFK
|6,39
|7.441.360
|% -3,33
|
|DIRIT
|4,85
|1.339
|% -3,00
|
|THYAO
|14,59
|313.385.908
|% 0,21
|
|GARAN
|8,32
|265.513.568
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,15
|221.670.550
|% 1,90
|
|KRDMD
|6,77
|160.893.476
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,23
|145.173.786
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,15
|221.670.550
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,23
|145.173.786
|% 2,29
|
|GARAN
|8,32
|265.513.568
|% 0,60
|
|KRDMD
|6,77
|160.893.476
|% 1,80
|
|HALKB
|5,29
|122.882.112
|% 1,15
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6720
|8,6743
|% 0,40
|
|Euro
|10,3667
|10,3726
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,0715
|12,1321
|% 0,36
|
|Frank
|9,3899
|9,4465
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3047
|2,3163
|% 0,34
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,25
|
|Altın Gr.
|495
|496
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,31
|