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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

24.06.2021 10:45



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943919


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  1.402  
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BIST En Aktif Hisseler11:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 203,70 6.036.786 % 9,99  
VKFYO 8,06 14.256.117 % 9,96  
CEOEM 16,47 55.937.739 % 9,95  
DAGHL 15,05 12.753.027 % 9,93  
YESIL 2,39 32.487.055 % 9,63  
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11:09 Alış Satış %  
Dolar 8,6720 8,6743 % 0,40  
Euro 10,3667 10,3726 % 0,60  
Sterlin 12,0715 12,1321 % 0,36  
Frank 9,3899 9,4465 % 0,20  
Riyal 2,3047 2,3163 % 0,34  
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11:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -0,25  
Altın Gr. 495 496 1,31  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 25,96 26,00 0,09  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 0,03  
B. Petrol 75,50 75,50 0,31  
Seans Raporu 11:09
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