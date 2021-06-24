***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.06.2021 10:45
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943920
BIST
11:081.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.411
En Düşük
1.405
11:088,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6810
En Düşük
8,6368
11:0810,3726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0622
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3744
En Düşük
10,3104
11:08495,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,16
|Açılış
|: 495,39
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,05
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler11:06
|TKURU
|203,70
|6.029.249
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.223.394
|% 9,96
|
|DAGHL
|15,05
|12.753.027
|% 9,93
|
|CEOEM
|16,46
|55.599.022
|% 9,88
|
|YESIL
|2,39
|32.341.344
|% 9,63
|
|FLAP
|2,61
|12.790.898
|% -4,04
|
|KRGYO
|5,69
|4.554.056
|% -3,89
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|EUYO
|4,50
|2.328.849
|% -3,02
|
|DIRIT
|4,85
|1.339
|% -3,00
|
|THYAO
|14,60
|310.122.923
|% 0,27
|
|GARAN
|8,32
|265.196.186
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,15
|221.520.273
|% 1,90
|
|KRDMD
|6,79
|152.233.681
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,22
|145.114.021
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,15
|221.520.273
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,22
|145.114.021
|% 1,83
|
|GARAN
|8,32
|265.196.186
|% 0,60
|
|HALKB
|5,30
|122.541.626
|% 1,34
|
|KRDMD
|6,79
|152.233.681
|% 2,11
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6737
|8,6761
|% 0,42
|
|Euro
|10,3668
|10,3700
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,0674
|12,1279
|% 0,33
|
|Frank
|9,3866
|9,4431
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3043
|2,3158
|% 0,32
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,37
|