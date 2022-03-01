***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.03.2022 10:12
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005655
BIST
09:551.969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 22,94
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.969
En Düşük
1.969
09:5513,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0132
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,9028
En Düşük
13,7651
09:5515,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0556
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6274
En Düşük
15,4520
09:55850,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,23
|Açılış
|: 850,81
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
852,54
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler09:55
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|YKSLN
|6,28
|795.331
|% 9,22
|
|KONKA
|9,95
|1.202.537
|% 8,51
|
|RALYH
|8,66
|862.138
|% 8,25
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|PKENT
|355,00
|137.385
|% -6,97
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|UZERB
|44,50
|35.467
|% -3,01
|
|KARSN
|3,83
|615.912.953
|% 1,06
|
|KCHOL
|32,00
|601.974.291
|% 1,14
|
|KLGYO
|0,89
|51.097.170
|% 3,49
|
|GARAN
|11,08
|28.052.610
|% 0,00
|
|EREGL
|31,08
|20.666.940
|% 0,00
|
|KARSN
|3,83
|615.912.953
|% 1,06
|
|KLGYO
|0,89
|51.097.170
|% 3,49
|
|KCHOL
|32,00
|601.974.291
|% 1,14
|
|KATMR
|1,22
|18.817.846
|% 0,83
|
|KERVT
|3,79
|11.371.333
|% 1,34
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8521
|13,8578
|% 0,10
|
|Euro
|15,5537
|15,6274
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,5546
|18,6477
|% 0,12
|
|Frank
|15,0373
|15,1279
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6846
|3,7030
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-1,76
|
|Altın Gr.
|852
|852
|1,29
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,88
|