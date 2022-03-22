***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.03.2022 17:18
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012030
BIST
17:122.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,01
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.184
En Düşük
2.146
17:1214,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0199
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8465
En Düşük
14,7886
17:1216,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0467
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:12913,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -9,55
|Açılış
|: 913,40
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:10
|ENSRI
|15,40
|1.745.682
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.342.804
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.985.936
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|28.429.210
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|95.659.032
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.356.964
|% -9,98
|
|AYEN
|11,99
|97.220.124
|% -9,24
|
|SANEL
|7,00
|8.246.582
|% -7,77
|
|TSGYO
|4,42
|38.020.575
|% -4,74
|
|MIPAZ
|6,33
|15.407.300
|% -4,52
|
|EREGL
|33,50
|3.309.116.934
|% 5,25
|
|THYAO
|28,48
|3.269.715.355
|% 2,01
|
|KRDMD
|15,21
|2.600.929.119
|% 1,00
|
|GARAN
|11,92
|1.607.350.681
|% 0,76
|
|SISE
|14,30
|1.023.982.401
|% 1,42
|
|KRDMD
|15,21
|2.600.929.119
|% 1,00
|
|ODAS
|1,65
|268.012.737
|% 1,85
|
|GARAN
|11,92
|1.607.350.681
|% 0,76
|
|DOHOL
|3,62
|487.904.075
|% 0,84
|
|YKBNK
|4,05
|508.519.420
|% 1,25
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8362
|14,8438
|% 0,12
|
|Euro
|16,3742
|16,3859
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,6176
|19,7159
|% 0,77
|
|Frank
|15,8602
|15,9557
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9448
|3,9646
|% 0,10
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-20,79
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-9,58
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-41,00
|
|Tam
|6.031
|6.181
|-55,06
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-26,63
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,32
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,25
|
|B. Petrol
|115
|115
|-1,09
|