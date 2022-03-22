***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.03.2022 17:18
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012031
BIST
17:082.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.184
En Düşük
2.146
17:0814,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8456
En Düşük
14,7886
17:0816,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0402
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:08913,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -9,85
|Açılış
|: 913,11
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ENSRI
|15,40
|1.739.430
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.342.804
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.985.936
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|28.289.052
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|95.625.166
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.267.482
|% -9,98
|
|AYEN
|12,00
|97.100.789
|% -9,16
|
|SANEL
|7,08
|8.140.986
|% -6,72
|
|MIPAZ
|6,33
|15.399.704
|% -4,52
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|EREGL
|33,52
|3.284.086.866
|% 5,31
|
|THYAO
|28,50
|3.263.494.344
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,23
|2.587.250.915
|% 1,13
|
|GARAN
|11,92
|1.588.871.070
|% 0,76
|
|SISE
|14,32
|1.015.056.685
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,23
|2.587.250.915
|% 1,13
|
|ODAS
|1,65
|266.994.365
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,61
|487.189.824
|% 0,56
|
|GARAN
|11,92
|1.588.871.070
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,05
|507.197.079
|% 1,25
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8332
|14,8453
|% 0,13
|
|Euro
|16,3691
|16,3817
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6262
|19,7246
|% 0,81
|
|Frank
|15,8610
|15,9566
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9443
|3,9640
|% 0,09
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-20,69
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-9,85
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-41,00
|
|Tam
|6.026
|6.176
|-60,34
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-29,19
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-14,59
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,26
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,40
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21MAGEN
Yüzde 5.25 oranında artışla 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 073, 244 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, FROTO, BIMAS
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 97 artarak (% 0.15 ) 1, 969
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, ALKA, IDEAS, KARTN, ENSRI, ISYAT, GZNMI, AYCES
-
17:20
MAALT, IDEAS, OLMK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında