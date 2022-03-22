***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.03.2022 17:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012035
BIST
17:152.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,45
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.184
En Düşük
2.146
17:1514,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0139
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8456
En Düşük
14,7886
17:1516,3867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0480
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:15913,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -9,46
|Açılış
|: 913,50
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ENSRI
|15,40
|1.750.272
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|22.018.469
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.350.787
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|28.905.442
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|95.684.052
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.378.760
|% -9,98
|
|AYEN
|11,99
|97.663.668
|% -9,24
|
|SANEL
|6,93
|8.509.635
|% -8,70
|
|TSGYO
|4,43
|38.366.355
|% -4,53
|
|MIPAZ
|6,33
|15.407.300
|% -4,52
|
|EREGL
|33,48
|3.318.648.012
|% 5,18
|
|THYAO
|28,48
|3.279.200.116
|% 2,01
|
|KRDMD
|15,21
|2.610.412.364
|% 1,00
|
|GARAN
|11,92
|1.682.915.247
|% 0,76
|
|SISE
|14,32
|1.028.010.103
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,21
|2.610.412.364
|% 1,00
|
|ODAS
|1,66
|268.236.842
|% 2,47
|
|GARAN
|11,92
|1.682.915.247
|% 0,76
|
|DOHOL
|3,61
|503.532.850
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,05
|512.624.836
|% 1,25
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8358
|14,8405
|% 0,09
|
|Euro
|16,3764
|16,3867
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,6263
|19,7247
|% 0,81
|
|Frank
|15,8625
|15,9581
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9444
|3,9642
|% 0,09
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-21,98
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.177
|-30,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|-27,10
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|-13,11
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,60
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 05 kaybederek (% -0.17 ) 2, 432
-
17:30XU100
Endeks 2, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 28, 017.00 milyon TL de
-
17:30ALKA
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 129, 212 adet işlem
-
17:29GEDZA
Yüzde 4.99 oranında artışla 18.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 499, 897 adet işlem
-
17:27GEDZA
Yüzde 4.76 oranında artışla 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 613 adet işlem