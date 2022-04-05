***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.04.2022 11:00
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015767
BIST
11:532.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 17,90
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:5314,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0416
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:5316,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0497
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:53913,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,78
|Açılış
|: 913,33
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ULUSE
|150,70
|14.607.084
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.337.597
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,84
|27.033.930
|% 8,56
|
|OSMEN
|26,38
|10.179.056
|% 8,11
|
|EDIP
|3,34
|4.832.187
|% -3,75
|
|ERSU
|5,40
|10.253.454
|% -3,40
|
|GRNYO
|2,42
|2.343.506
|% -3,20
|
|ENSRI
|16,25
|25.386.808
|% -3,10
|
|CEOEM
|12,79
|16.843.283
|% -3,03
|
|THYAO
|34,32
|1.620.509.347
|% 2,57
|
|GARAN
|12,56
|1.523.139.941
|% -0,55
|
|SISE
|16,52
|1.095.556.118
|% 1,54
|
|ASELS
|25,70
|1.019.713.731
|% 1,42
|
|AKBNK
|7,79
|970.045.506
|% 0,91
|
|ODAS
|1,90
|506.923.569
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,59
|488.990.771
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,25
|672.921.602
|% 0,95
|
|KARSN
|5,85
|785.930.246
|% 3,36
|
|AKBNK
|7,79
|970.045.506
|% 0,91
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7139
|14,7155
|% 0,25
|
|Euro
|16,1509
|16,1592
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,2614
|19,3580
|% 0,31
|
|Frank
|15,8272
|15,9225
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9111
|3,9308
|% 0,22
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,59
|
|Altın Gr.
|913
|914
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,38
|