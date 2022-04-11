***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.04.2022 10:49
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019053
BIST
11:012.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 27,87
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.421
En Düşük
2.401
11:0114,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:0116,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0573
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:01922,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,16
|Açılış
|: 922,28
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:01
|SANKO
|11,39
|10.210.232
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|15.611.504
|% 9,93
|
|KONKA
|18,03
|115.336.762
|% 9,74
|
|MIPAZ
|6,68
|14.954.729
|% 8,79
|
|DOHOL
|3,88
|531.205.342
|% 8,38
|
|ULUSE
|147,80
|7.621.315
|% -6,04
|
|MARTI
|1,92
|56.029.926
|% -5,42
|
|CEOEM
|11,42
|9.899.583
|% -4,03
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|PSDTC
|28,46
|4.278.290
|% -2,47
|
|GARAN
|13,66
|1.495.905.331
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,85
|883.607.242
|% 3,85
|
|THYAO
|35,46
|797.237.716
|% 0,40
|
|ASELS
|28,06
|720.279.974
|% 0,57
|
|AKBNK
|8,74
|683.517.832
|% 2,82
|
|YKBNK
|4,85
|883.607.242
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,67
|382.895.665
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,88
|531.205.342
|% 8,38
|
|TSKB
|1,65
|204.087.341
|% 3,77
|
|ODAS
|2,24
|255.379.874
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7367
|14,7433
|% 0,00
|
|Euro
|16,0914
|16,1032
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,1458
|19,2418
|% -0,07
|
|Frank
|15,7065
|15,8012
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9187
|3,9384
|% -0,02
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-1,18
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,19
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16TTKOM
Yüzde 4.31 oranında artışla 11.61 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 689, 474 adet işlem
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 09 artarak (% 1.02 ) 2, 690
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11:14XU100
Endeks 2, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 13, 902.00 milyon TL de
-
11:14SANKO
Yüzde 9.94 oranında artışla 11.39 lira fiyatla işlem gören hissede 928, 025 adet işlem
-
11:12NETAS
Yüzde 5.53 oranında artışla 18.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 224, 254 adet işlem