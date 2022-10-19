***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.10.2022 15:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072870
BIST
16:443.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 32,52
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:4418,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:4418,1845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1443
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:44976,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,04
|Açılış
|: 976,44
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ESEN
|58,30
|416.802.910
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|487.070.591
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.647.802
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.830.770
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|297.157.251
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,18
|16.529.423
|% -6,52
|
|AKFGY
|4,15
|304.935.289
|% -6,32
|
|PEGYO
|2,43
|33.123.157
|% -5,81
|
|ODAS
|7,91
|5.025.893.372
|% -5,50
|
|KIMMR
|6,83
|7.389.822
|% -5,40
|
|THYAO
|97,90
|5.195.433.255
|% 0,67
|
|ODAS
|7,91
|5.025.893.372
|% -5,50
|
|YKBNK
|9,53
|4.354.198.939
|% 1,49
|
|AKBNK
|15,38
|4.284.809.379
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,87
|3.353.607.284
|% 4,22
|
|ODAS
|7,91
|5.025.893.372
|% -5,50
|
|YKBNK
|9,53
|4.354.198.939
|% 1,49
|
|EKGYO
|4,42
|1.639.825.123
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,87
|3.353.607.284
|% 4,22
|
|AKBNK
|15,38
|4.284.809.379
|% 1,92
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5947
|% 0,05
|
|Euro
|18,1735
|18,1842
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8865
|20,9912
|% -0,45
|
|Frank
|18,4714
|18,5827
|% -0,82
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% -0,03
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,41
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.238
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|0,58
|
Seans Raporu
16:42
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16:57XU100
Endeks 3, 871 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 66, 134.00 milyon TL de
-
16:57MERIT
Yüzde 7.37 oranında artışla 34.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 334 adet işlem
-
16:56ECZYT
Yüzde 5.71 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 982 adet işlem
-
16:55YGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 277, 951 adet işlem
-
16:54ORGE
Yüzde 6.42 oranında artışla 19.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 136, 161 adet işlem