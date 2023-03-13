***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.03.2023 11:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AAK Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123334
BIST
15:495.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -78,98
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:4918,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:4920,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1131
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:491.159,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.159,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.159,68
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:49
|GOKNR
|14,64
|24.360.184
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.419.974
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.589.032
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.072.416
|% 9,96
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.399
|% -9,98
|
|PENTA
|31,10
|391.227.402
|% -9,59
|
|DEVA
|47,08
|114.617.425
|% -9,20
|
|CANTE
|60,25
|208.030.317
|% -9,19
|
|VANGD
|6,70
|13.813.737
|% -8,84
|
|ASTOR
|53,65
|4.017.129.223
|% 2,78
|
|EREGL
|40,18
|3.163.976.196
|% -1,42
|
|ISCTR
|14,05
|3.071.843.043
|% -3,50
|
|SASA
|116,30
|2.796.174.045
|% 4,40
|
|THYAO
|135,80
|2.364.629.391
|% -2,09
|
|ISCTR
|14,05
|3.071.843.043
|% -3,50
|
|YKBNK
|11,09
|2.066.934.630
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.340.465.594
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,45
|336.717.917
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,67
|2.070.168.097
|% -4,35
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9636
|18,9829
|% 0,08
|
|Euro
|20,2870
|20,2953
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,8509
|22,9655
|% 0,48
|
|Frank
|20,7392
|20,8642
|% 1,15
|
|Riyal
|5,0384
|5,0637
|% 0,03
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|31,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|16,70
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.837
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.829
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,55
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-3,75
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04BAYRK
Yüzde -50.53 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 189, 557 adet işlem
-
16:03CEOEM
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 510 adet işlem
-
16:02TSKB
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 282, 698 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 34 kaybederek (% -1.64 ) 5, 833
-
16:01XU100
Endeks 5, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 53, 843.00 milyon TL de