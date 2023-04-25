Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

25.04.2023 14:28
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ANZ fon yatırımcı bilgi formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140703


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:355.000
Değişim :  -0,46% |  -23,07
Açılış :  5.034  
Önceki Kapanış :  5.023  
En Yüksek
5.042 En Düşük
4.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 537,90 40.750.858 % 10,00  
OSMEN 67,10 13.614.499 % 10,00  
ISDMR 33,10 480.964.975 % 9,97  
KRGYO 19,30 11.046.737 % 9,97  
UFUK 58,45 6.623.581 % 9,97  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Dolar 19,4183 19,4243 % 0,11  
Euro 21,3978 21,4058 % 0,04  
Sterlin 24,0916 24,2124 % -0,26  
Frank 21,7708 21,9020 % -0,02  
Riyal 5,1625 5,1884 % 0,09  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.979 -10,25  
Altın Gr. 1.238 1.238 -3,22  
Cumhuriyet 8.980 9.116 35,00  
Tam 9.038 9.164 -28,00  
Yarım 4.414 4.480 -14,00  
Çeyrek 2.207 2.254 -7,00  
Gümüş.Ons 24,52 24,56 -0,63  
Gümüş Gr. 15,47 15,48 -0,23  
B. Petrol 82,06 82,06 -0,48  
Seans Raporu 14:35
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru