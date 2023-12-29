***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.12.2023 09:41
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği sonrası güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230378
BIST
'
10:067.445
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,91
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:0629,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1113
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:0632,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0596
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:061.968,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,97
|Açılış
|: 1.968,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:06
|MIATK
|38,32
|110.765.877
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|19.655.947
|% 9,97
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|ULAS
|16,00
|4.250.904
|% 8,40
|
|EYGYO
|8,77
|270.585
|% -57,43
|
|SKBNK
|3,73
|31.820.604
|% -9,90
|
|PRZMA
|40,44
|4.084.355
|% -4,85
|
|AZTEK
|95,30
|1.860.874
|% -4,17
|
|BAYRK
|16,35
|3.054.624
|% -3,48
|
|GUBRF
|144,70
|1.208.423.218
|% 3,43
|
|THYAO
|230,40
|249.517.680
|% 0,61
|
|ISGYO
|14,37
|242.320.991
|% 1,34
|
|KONTR
|218,50
|172.076.479
|% 6,22
|
|BRSAN
|617,00
|160.117.254
|% 6,29
|
|ISGYO
|14,37
|242.320.991
|% 1,34
|
|KLGYO
|2,80
|30.767.572
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,22
|11.535.525
|% 0,00
|
|GUBRF
|144,70
|1.208.423.218
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,73
|31.820.604
|% -9,90
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5298
|29,5354
|% 0,38
|
|Euro
|32,7134
|32,7325
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,5803
|37,7687
|% 0,59
|
|Frank
|34,8990
|35,1092
|% 0,48
|
|Riyal
|7,8506
|7,8900
|% 0,33
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,92
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,98
|1.010,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,97
|1.139,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,50
|77,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,94
|2.074,22
|% 0,66
|