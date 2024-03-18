***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2024 09:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259466
BIST
'
12:598.820
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -8,38
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
12:5932,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1782
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
12:5935,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1248
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
12:592.237,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,68
|Açılış
|: 2.237,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler12:57
|AKENR
|6,60
|19.384.279
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|31.182.467
|% 9,99
|
|DOBUR
|215,70
|74.820.809
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.047.182
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.150.879
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.193.605
|% -10,00
|
|CMENT
|576,50
|10.358.992
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.613.687
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|151.020.199
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.689.631
|% -9,94
|
|DOAS
|322,75
|3.083.791.823
|% 7,76
|
|TUPRS
|167,30
|2.798.454.866
|% 2,64
|
|THYAO
|270,00
|2.346.667.528
|% -0,09
|
|KCHOL
|173,70
|1.912.448.861
|% -2,80
|
|ALVES
|56,55
|1.831.402.336
|% -6,91
|
|ZOREN
|5,33
|951.007.674
|% 3,90
|
|ISCTR
|10,44
|1.027.739.812
|% 1,95
|
|EKGYO
|10,69
|742.995.893
|% -0,83
|
|YKBNK
|22,34
|1.251.455.675
|% 1,36
|
|TSPOR
|1,56
|70.871.777
|% -3,11
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2974
|32,3051
|% 0,55
|
|Euro
|35,2397
|35,2515
|% 0,38
|
|Sterlin
|41,9270
|42,1372
|% 0,82
|
|Frank
|37,2433
|37,4300
|% 0,77
|
|Riyal
|8,7822
|8,8262
|% 0,81
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,07
|25,11
|% 0,66
|
|Platin
|920,37
|922,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,71
|1.070,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,02
|86,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,65
|2.154,90
|% 0,66
|