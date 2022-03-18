***APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2022 09:47
***APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17/03/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,23-4,34 fiyat aralığından 40609 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17/03/2022 tarihi itibariyle %0,48 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/03/2022 40.609 40.609 73.000 113.609 % 0,31 % 0,31 % 0,48 % 0,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011268
BIST
10:102.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,85
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.141
10:1014,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0883
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7944
En Düşük
14,6600
10:1016,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0710
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4202
En Düşük
16,2818
10:10920,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,36
|Açılış
|: 920,55
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler10:10
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|IEYHO
|0,88
|19.390.986
|% 7,32
|
|CMBTN
|219,00
|8.569.702
|% 6,16
|
|GZNMI
|29,28
|14.554.429
|% 5,55
|
|BASCM
|3,48
|87.059
|% 5,45
|
|PKENT
|354,00
|18.664.778
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,33
|38.748.051
|% -7,07
|
|OYLUM
|4,75
|263.045
|% -5,57
|
|MAALT
|238,30
|3.161.128
|% -3,72
|
|AYCES
|59,00
|262.356
|% -3,28
|
|KRDMD
|14,98
|286.269.045
|% -0,07
|
|EREGL
|36,26
|237.344.121
|% 1,40
|
|THYAO
|27,88
|178.335.098
|% 0,07
|
|GARAN
|11,86
|101.820.399
|% 0,00
|
|FROTO
|305,60
|96.594.289
|% 0,79
|
|IEYHO
|0,88
|19.390.986
|% 7,32
|
|KRDMD
|14,98
|286.269.045
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,56
|67.219.447
|% 2,89
|
|ODAS
|1,61
|23.310.631
|% 1,26
|
|GARAN
|11,86
|101.820.399
|% 0,00
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7800
|14,7901
|% 0,60
|
|Euro
|16,3843
|16,3965
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,3971
|19,4944
|% 0,76
|
|Frank
|15,7112
|15,8059
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9292
|3,9489
|% 0,70
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,11
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,75
|