***APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2022 09:29
***APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18/03/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,30-4,34 fiyat aralığından 6000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18/03/2022 tarihi itibariyle %0,50 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/03/2022 6.000 6.000 113.609 119.609 % 0,48 % 0,48 % 0,5 % 0,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011640
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
0
En Düşük
0
18:0514,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0548
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8482
En Düşük
14,7777
18:0516,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0409
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4188
En Düşük
16,3493
18:05918,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,14
|Açılış
|: 918,08
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
918,98
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|13,18
|16.838.508
|% 0,00
|
|ULUSE
|58,75
|821.149
|% 0,00
|
|ULUUN
|8,53
|69.856.579
|% 0,00
|
|RTALB
|16,53
|29.965.350
|% 0,00
|
|POLTK
|597,50
|3.182.029
|% 0,00
|
|TUCLK
|13,18
|16.838.508
|% 0,00
|
|ULUSE
|58,75
|821.149
|% 0,00
|
|ULUUN
|8,53
|69.856.579
|% 0,00
|
|RTALB
|16,53
|29.965.350
|% 0,00
|
|POLTK
|597,50
|3.182.029
|% 0,00
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% 0,00
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% 0,00
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 0,00
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,00
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 0,00
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8275
|14,8444
|% 0,37
|
|Euro
|16,3674
|16,4046
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,4629
|19,5605
|% 0,16
|
|Frank
|15,8253
|15,9207
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9431
|3,9629
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,49
|
|Altın Gr.
|917
|917
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,47
|