***APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2022 09:56
***APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24/03/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,81-3,93 fiyat aralığından 62459 adet alım, 46446 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24/03/2022 tarihi itibariyle %3,58 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/03/2022 62.459 46.446 16.013 833.609 849.622 % 3,51 % 3,51 % 3,58 % 3,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012867
BIST
10:572.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,84
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:5714,8229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:5716,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0111
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2905
10:57931,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,04
|Açılış
|: 931,64
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:55
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.449.829
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,68
|45.107.024
|% 7,85
|
|AKSA
|43,00
|101.013.268
|% 7,07
|
|AKSEN
|14,17
|109.131.950
|% 6,54
|
|IDEAS
|21,46
|8.698.818
|% -6,78
|
|ANHYT
|13,87
|8.326.451
|% -5,11
|
|GZNMI
|32,84
|53.884.489
|% -4,87
|
|IZFAS
|5,68
|1.325.439
|% -4,70
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,41
|434.526.135
|% 0,26
|
|SMRTG
|16,04
|377.137.458
|% 4,16
|
|THYAO
|28,28
|308.232.236
|% 0,57
|
|SISE
|14,39
|293.884.484
|% 0,56
|
|KARSN
|4,53
|260.088.716
|% 0,67
|
|KARSN
|4,53
|260.088.716
|% 0,67
|
|DOHOL
|3,27
|135.750.337
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|121.000.102
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,28
|64.582.173
|% 0,88
|
|KRDMD
|15,41
|434.526.135
|% 0,26
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8179
|14,8249
|% 0,00
|
|Euro
|16,3223
|16,3700
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5034
|19,6013
|% 0,12
|
|Frank
|15,9276
|16,0236
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9402
|3,9599
|% 0,07
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-2,04
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,91
|