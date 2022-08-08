***APY* *RSF* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.08.2022 09:47
***APY******RSF******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [RSF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05/08/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,97-4,01 fiyat aralığından 17420 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05/08/2022 tarihi itibariyle %9,19 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/08/2022 17.420 17.420 2.201.210 2.201.210 % 9,27 % 9,27 % 9,19 % 9,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052791
BIST
10:232.771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 20,53
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:2317,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0521
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:2318,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0971
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3384
En Düşük
18,1988
10:231.026,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.026,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.026,36
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:21
|SAFKR
|9,71
|14.465.819
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|8.636.959
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|17.553.798
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|1.838.693
|% 9,87
|
|ORMA
|38,88
|208.319
|% 8,66
|
|ASUZU
|267,30
|9.079.379
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|115.650.041
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KRPLS
|6,89
|31.728.161
|% -7,39
|
|KZBGY
|42,00
|3.697.748
|% -5,32
|
|THYAO
|57,75
|918.069.975
|% -0,77
|
|EREGL
|28,24
|410.812.580
|% 2,39
|
|SASA
|51,40
|382.109.730
|% 3,21
|
|SISE
|23,74
|356.462.598
|% 1,45
|
|YKBNK
|5,17
|244.428.123
|% -1,34
|
|SKBNK
|2,35
|182.562.867
|% 6,33
|
|YKBNK
|5,17
|244.428.123
|% -1,34
|
|EKGYO
|3,45
|160.929.687
|% -1,43
|
|TSKB
|3,22
|141.431.710
|% 1,26
|
|ALBRK
|1,63
|60.547.684
|% 2,52
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9603
|17,9656
|% 0,30
|
|Euro
|18,3309
|18,3420
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,6827
|21,7914
|% 0,58
|
|Frank
|18,6348
|18,7470
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,27
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.864
|6.941
|-49,00
|
|Yarım
|3.345
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,10
|
|B. Petrol
|96,08
|96,08
|1,16
|