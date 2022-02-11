***APYKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***APYKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [APYKS]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) katılma payları, APYKS.F2 kodu ile 11/02/2022 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1.009,1 TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001002BIST