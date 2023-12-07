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***APYMD* *APYKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

07.12.2023 17:45
***APYMD* *APYKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***APYMD******APYKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar [APYKF, APYMD]
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

   Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Medila Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Medila GSYF) ve Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (İkinci Kira Sertifikaları Katılım GSYF) katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, Medila GSYF katılma payları "APYMD.F2" koduyla ve İkinci Kira Sertifikaları Katılım GSYF katılma payları "APYKF.F2" koduyla 12/12/2023 tarihinden itibaren Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
Fon katılma paylarının işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 11/12/2023 tarihinde KAP'ta duyurulması gerekmektedir.
Girişim Sermayesi Pazarı'nda fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak uygulanır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223737


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