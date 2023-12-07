***APYMD* *APYKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
07.12.2023 17:45
***APYMD******APYKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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İlgili Fonlar [APYKF, APYMD]
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Medila Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Medila GSYF) ve Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (İkinci Kira Sertifikaları Katılım GSYF) katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, Medila GSYF katılma payları "APYMD.F2" koduyla ve İkinci Kira Sertifikaları Katılım GSYF katılma payları "APYKF.F2" koduyla 12/12/2023 tarihinden itibaren Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
Fon katılma paylarının işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 11/12/2023 tarihinde KAP'ta duyurulması gerekmektedir.
Girişim Sermayesi Pazarı'nda fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223737
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 123,76
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.979
18:0528,9295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0172
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
18:0531,3375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,2007
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3394
En Düşük
31,0844
18:051.883,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.883,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|97,90
|258.557.859
|% 10,00
|
|KFEIN
|70,95
|137.304.541
|% 10,00
|
|SKYMD
|8,47
|756.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|122.581.034
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|305.445.017
|% 9,99
|
|QNBFL
|694,50
|7.531.546
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.692.677
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|4.581.030
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|12.770.271
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|101.586.260
|% -9,78
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 3,38
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 3,40
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% -1,70
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 3,79
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% -0,97
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9249
|28,9295
|% 0,06
|
|Euro
|31,3151
|31,3375
|% 0,64
|
|Sterlin
|36,3202
|36,5023
|% 0,34
|
|Frank
|32,9370
|33,1354
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6902
|7,7287
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|912,15
|914,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,13
|986,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,67
|73,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,10
|2.029,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
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17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
YKBNK, LINK, DERIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında