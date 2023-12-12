***APYMD* *APYKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.12.2023 09:21
***APYMD******APYKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APYKF, APYMD]
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Medila Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma payları, sırasıyla APYMD.F2 ve APYKF.F2 kodları ile 12/12/2023 tarihinden (BUGÜN) itibaren Girişim Sermayesi Pazarında (GSP) (Eski adıyla Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NYİP)) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: APYMD.F2: 2.012 TL, APYKF.F2: 1.807,50 TL). GSP'de (NYİP) yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. GSP'de (NYİP) işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224760
BIST
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12:277.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,56
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:2729,0369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0358
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:2731,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1096
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4058
En Düşük
31,0997
12:271.850,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.850,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:27
|CATES
|83,60
|7.772.626
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.380.974
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|223.009.995
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|276.383.626
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|29.360.565
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.064.000
|% -9,92
|
|AGROT
|14,06
|1.518.313.460
|% -7,92
|
|SMART
|40,02
|42.428.497
|% -7,83
|
|PRZMA
|44,08
|30.462.053
|% -7,71
|
|THYAO
|246,50
|3.387.366.692
|% 0,08
|
|AGROT
|14,06
|1.518.313.460
|% -7,92
|
|TUPRS
|149,20
|1.247.861.749
|% 0,27
|
|ISCTR
|22,10
|1.159.481.183
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,78
|1.003.537.670
|% 0,97
|
|AGROT
|14,06
|1.518.313.460
|% -7,92
|
|EKGYO
|7,42
|534.421.321
|% -1,20
|
|KATMR
|2,17
|123.052.636
|% 5,85
|
|ISCTR
|22,10
|1.159.481.183
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,78
|1.003.537.670
|% 0,97
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0288
|29,0369
|% 0,12
|
|Euro
|31,3062
|31,3560
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,3268
|36,5090
|% 0,09
|
|Frank
|32,9606
|33,1592
|% 0,25
|
|Riyal
|7,7157
|7,7544
|% 0,12
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|920,77
|922,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,33
|977,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,23
|76,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.983,75
|1.984,03
|% 0,66
|