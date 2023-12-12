***APYMD* *APYKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***APYMD******APYKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [APYKF, APYMD]TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Medila Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma payları, sırasıyla APYMD.F2 ve APYKF.F2 kodları ile 12/12/2023 tarihinden (BUGÜN) itibaren Girişim Sermayesi Pazarında (GSP) (Eski adıyla Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NYİP)) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: APYMD.F2: 2.012 TL, APYKF.F2: 1.807,50 TL). GSP'de (NYİP) yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. GSP'de (NYİP) işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224760BIST