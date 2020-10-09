***APYVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***APYVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [APYVC]TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun (Fon) katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, katılma payları "APYVC.F2" koduyla 13/10/2020 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır.Fon katılma paylarının 13/10/2020 tarihinde işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 12/10/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması gerekmektedir.NYİP'de fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gü