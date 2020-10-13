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***APYVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

13.10.2020 09:15
GÜNCEL HABERLER



***APYVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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İlgili Fonlar [APYVC]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma belgeleri, APYVC.F2 kodu ile 13/10/2020 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1.094,5 TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.  NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881009


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 14,08 10.284.792 % 10,00  
DAGHL 13,31 285.859 % 10,00  
KLNMA 54,25 3.887.772 % 10,00  
BMELK 14,52 916.285 % 10,00  
KERVN 2,20 2.865.980 % 10,00  
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11:13 Alış Satış %  
Dolar 7,9061 7,9098 % 0,27  
Euro 9,3189 9,3274 % -0,06  
Sterlin 10,2693 10,3208 % -0,04  
Frank 8,6460 8,6981 % 0,09  
Riyal 2,1005 2,1110 % 0,21  
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11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.922 -1,45  
Altın Gr. 488 488 0,42  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 24,94 24,97 -0,14  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,03  
B. Petrol 41,99 41,99 0,27  
Seans Raporu 11:13
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