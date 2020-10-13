***APYVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***APYVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [APYVC]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma belgeleri, APYVC.F2 kodu ile 13/10/2020 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1.094,5 TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881009BIST