***APYVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.10.2020 09:15
***APYVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APYVC]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma belgeleri, APYVC.F2 kodu ile 13/10/2020 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1.094,5 TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881009
BIST
11:141.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:147,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:149,3288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:14488,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 488,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KLGYO
|14,08
|10.284.792
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.859
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.887.772
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|694.316
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,62
|553.502.196
|% 3,72
|
|SASA
|17,57
|255.328.306
|% 3,47
|
|GARAN
|7,12
|241.751.511
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,59
|208.332.127
|% 0,28
|
|SISE
|6,87
|201.357.923
|% -0,43
|
|ODAS
|3,62
|553.502.196
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,76
|160.606.828
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,16
|141.373.519
|% 3,35
|
|KRDMD
|3,59
|208.332.127
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|102.222.878
|% 0,54
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9061
|7,9098
|% 0,27
|
|Euro
|9,3189
|9,3274
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2693
|10,3208
|% -0,04
|
|Frank
|8,6460
|8,6981
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1005
|2,1110
|% 0,21
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,45
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|0,27
|