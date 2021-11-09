***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ARASE]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi09/11/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıDoğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)13.400.000Baz Fiyat (TL)110İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih11/11/2021Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi04-05/11/2021AçıklamalarDoğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) 13.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 67.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 11/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 110 TL/pay baz fiyat, "ARASE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976327BIST