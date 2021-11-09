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***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

09.11.2021 18:08
***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ARASE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
09/11/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
13.400.000
Baz Fiyat (TL)
110
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/11/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
04-05/11/2021
Açıklamalar

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) 13.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 67.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 11/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 110 TL/pay baz fiyat, "ARASE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976327


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