***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2022 17:07
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARASE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067530
BIST
15:503.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 16,67
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
15:5018,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:5018,1313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0564
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
15:501.014,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,81
|Açılış
|: 1.014,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.013,79
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KRONT
|53,65
|60.604.265
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|208.132.964
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.556.071
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.909.611
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,66
|359.610.050
|% 9,17
|
|INFO
|8,69
|129.982.980
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,60
|3.901.091.914
|% -0,12
|
|SASA
|87,95
|3.383.603.979
|% 3,23
|
|SISE
|29,72
|2.474.976.726
|% 0,88
|
|ASELS
|31,82
|2.286.838.978
|% 1,21
|
|EREGL
|30,38
|1.417.203.807
|% 0,20
|
|EKGYO
|4,29
|1.089.951.307
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,14
|1.186.397.569
|% 0,00
|
|ODAS
|7,50
|902.741.761
|% 3,16
|
|AKBNK
|12,88
|1.363.712.322
|% -0,16
|
|ISCTR
|8,33
|775.919.692
|% -0,24
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5933
|% 0,05
|
|Euro
|18,1282
|18,1353
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,6137
|20,7171
|% -0,25
|
|Frank
|18,6082
|18,7203
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9300
|4,9547
|% 0,05
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-10,55
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|-20,00
|
|Tam
|6.823
|6.882
|-49,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,52
|95,52
|1,10
|
Seans Raporu
15:48
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16:03XU100
Endeks 3, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 45, 000.00 milyon TL de
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16:03BRYAT
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16:01KUYAS
Yüzde 7.58 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 447 adet işlem
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16:00HKTM
Yüzde 8.11 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 521 adet işlem