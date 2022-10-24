***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:30
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARASE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073529
BIST
11:363.952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 17,33
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
11:3618,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:3618,3080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0225
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:36984,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,54
|Açılış
|: 984,93
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
984,67
BIST En Aktif Hisseler11:36
|FENER
|62,15
|358.061.887
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.159.807
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|201.634.139
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|21.227.467
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|316.157.684
|% -9,97
|
|SMRTG
|68,35
|276.238.615
|% -9,95
|
|YAPRK
|46,64
|23.019.499
|% -9,44
|
|THYAO
|97,85
|2.471.688.804
|% -0,10
|
|EREGL
|30,92
|2.241.499.044
|% 4,67
|
|KRDMD
|12,72
|1.599.345.365
|% 3,25
|
|SASA
|95,30
|1.166.874.593
|% 2,31
|
|EKGYO
|4,66
|1.090.406.402
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,66
|1.090.406.402
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,72
|1.599.345.365
|% 3,25
|
|ODAS
|7,47
|740.030.083
|% -5,80
|
|TSKB
|2,85
|261.314.301
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,97
|176.239.956
|% 0,51
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5987
|18,6154
|% 0,18
|
|Euro
|18,3005
|18,3080
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9816
|21,0869
|% 0,20
|
|Frank
|18,4996
|18,6110
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,14
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-11,38
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.671
|6.782
|73,00
|
|Yarım
|3.250
|3.313
|33,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.657
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|89,20
|89,20
|-2,14
|
Seans Raporu
11:36
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11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 31 artarak (% 0.68 ) 4, 328
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11:50XU100
Endeks 3, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 30, 801.00 milyon TL de
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11:50CELHA
Yüzde 8.61 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 905 adet işlem
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11:49FENER
Yüzde 10.00 oranında artışla 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 799, 421 adet işlem
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11:48ORMA
Yüzde 8.19 oranında artışla 44.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 407 adet işlem